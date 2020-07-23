Son Dakika Haberi: Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’dan kan donduran ifade! Her satırı mide bulandırıyor.

Türkiye'de Muğla'da yaşanan vahşetin etkileri devam ederken, katil Cemal Metin Avcı'nın jandarma ve savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere, 16 Temmuz tarihinde Ula ilçesinde kaybolan Pınar Gültekin'den bir daha haber alınamamıştı. Arama çalışmaları beş gün devam sürmüş ve talihsiz kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Cinayetin her bir detayı kan dondururken, katil Cemal Metin Avcı'nın savcılıkta ve jandarmada verdiği ifadeler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

KATİL CEMAL METİN AVCI KAN DONDURAN CİNAYETİ ŞÖYLE ANLATTI

"Pınar ile iş yerim olan barda tanıştık. Sonrasında da bazen tek bazen de arkadaşlarıyla geliyordu. O günlerde bana instagramdan teşekkür mesajı attı. Sonrasında da telefon numaralarımızı verdik birbirimize WhatsApp üzerinden konuşmaya başladık. Bana, buluşmak istediğini söyledi. Ben de ertesi gün buluşmayı kabul ettim.

Amacım tamamen ilişkimi bitirmekti. Saat 15.00 sıralarında kendisini aldım. Birlikte eve gittik. Kendisinden konuşmasını istedim. Benden ne istediğini sordum. Kendisine artık bu işin bitmesi gerektiğini söyledim. Bağırmaya başladı ve 'karına söylerim' şeklinde sözler söyledi bana. Bu sırada sağ kolum dirsekten çizildi."