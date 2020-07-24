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Güzellik uğruna sağlığından oldu!

’den ’ye çeşitli estetik operasyonları için gelip servet ödeyen mağdur kadın, operasyonlar sonrası sağlığından oldu. İstediği görünüme de kavuşamayan genç kadına, doktoru ‘Sana sürpriz yaptım’ dedi. Ameliyat için 115 bin lira ödeyen genç kadın, doktora tazminat davası açtı.

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Giriş Tarihi: 24.7.2020 12:46 Son Güncelleme: 24.7.2020 13:01 ABONE OL
Güzellik uğruna sağlığından oldu!

İsviçre'den Türkiye'ye çeşitli estetik operasyonları için gelip servet ödeyen mağdur vatandaş doktorundan şikayetçi oldu. Burun estetiği , karın germe ve birkaç operasyon geçiren Z.P., ciddi sağlık problemleri yaşadı.

Karın germe ameliyatı sonrasında yaşadığı zorluklardan ve acılardan dolayı iki ay boyunca sağlık raporu almak zorunda kaldı. Burun ameliyatı sonucu ise eskisinden daha kötü bir vaziyet aldı. Diğer estetik operasyonları ardından ciddi şekilde morluk, şişlik ve iltihap problemleri yaşayınca derhal doktoru ile iletişime geçti.

'HATAMI TELAFİ EDECEĞİM'

Mağdur kadının doktoruyla iletişime geçmesinin ardından doktor, hatasını kabul ettiğini, telafi etmek istediği söyleyip ikinci ameliyatı teklif etti.

Doktoruna güvenen ve daha fazla bu görüntüyle dolaşmak istemeyen Z.P. teklifi kabul ederek tekrar bıçak altına yattı. Yaşadığı kötü günlerin ardından istediği görüntüye kavuşacağını düşünürken ikinci defa hüsrana uğrayan mağdur operasyonun ardından görüntüsünde bir değişiklik olmamış aksine sağlık sorunları artmıştı. Üstelik Doktor hasta rızası olmadan operasyon sırasında burnuna müdahale etmiş ve yamuk bir görüntüye sebep olmuştu.

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Ardı arkası kesilmeyen operasyonların ardından mağdur kadın yaptığı hatalara rağmen güvendiği doktorun tavsiyesi üzerine 1 yıl bekledi. Bir yılın sonunda randevu almak isterken karşısında kimseyi bulamadı. Yaşadığı hatalı operasyonlar sonuncunda psikolojik ve sağlık olarak kötü günler geçiren Z.P., doktoruna maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Yapılan operasyonlar nedeniyle 115 bin lira maddi zararı olduğunu ileri süren mağdur kadın, 100 bin liralık da manevi tazminat davası açtı.

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Güzellik uğruna sağlığından oldu!
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