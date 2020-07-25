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Jeneratörle balık avında : 2 kişi akıma kapıldı ve...

'ın Samandağ ilçesinde jenatörle suya elektrik vererek balık avlayan Ali Yıldız (48) ile Cabir Çatal (44), akıma kapılarak hayatını kaybetti. Çatal'ın kardeşinin de 6 yıl önce, aynı yöntemle balık avlamaya çalışırken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.7.2020 18:53 Son Güncelleme: 25.7.2020 19:07 ABONE OL
Jeneratörle balık avında facia: 2 kişi akıma kapıldı ve...

Olay, saat 14.00 sıralarında, Batıayaz Nehri'nde meydana geldi.

Yaylıca Mahallesi'nden yola çıkıp nehre gelen Ali Yıldız ile Cabir Çatal, balık avlamak için yasak olmasına rağmen jeneratörle suya elektrik akımı verdi. Bir süre balık avlayan ikili, suyla temas edince akıma kapıldı.

Yıldız ve Çatal'ı hareketsiz gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız ve Çatal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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KARDEŞİ DE AYNI YÖNTEMİ KULLANIRKEN ÖLMÜŞ

Öte yandan, Çatal'ın 6 yıl önce kardeşinin de aynı yöntemle balık avlarken akıma kapılıp, yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

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Jeneratörle balık avında facia: 2 kişi akıma kapıldı ve...
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