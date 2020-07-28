10 milyonluk vurgunla yat sefası

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, internette kurdukları arkadaşlık siteleri üzerinden tuzağa düşürdükleri çok sayıda kişiyi 10 milyon liralık vurgunla dolandıran bir çeteyi tespit etti.İddialara göre; çetenin üyeleri internet üzerinde farklı ajans isimleriyle arkadaşlık siteleri kurdu. "10 bin lira kazanmak ister misiniz" ilanlarıyla yüzlerce kişiyi sistemlerine üye yapan ve tuzağa düşüren çete üyeleri, arkadaşlık ve ilişki vaadiyle sisteme üye olan vatandaşlardan para topladı. İddialara göre çete üyeleri bir kişiyi 300 bin lira dolandırdı. İki bin kişiyi dolandıran çete üyeleri, mağdurları kendilerini polis veya savcı diye tanıtarak aradı. Mağdurlara "İnternet sitesi sistemine yatırdığınız paralar terör örgütlerine aktarıldı. Bankalardaki tüm paralarınızı bize verin. Karşılaştırma yaparak dolandırıcıları yakalayacağız. Aksi halde sizler tutuklanacaksınız" diyerek panik yarattı ve mağdurları ikinci kez paralarını alarak dolandırdı. Harekete geçen polis 10 adrese baskın yaptı. Çete lideri Ç.Ö.'nün de aralarında olduğu 75 kişi yakalanırken, 16 şüpheli aranırıyor. Özel Harekât polislerinin de katıldığı operasyonlarda lüks rezidans dairelerinde yakalandı. Gözaltına alınan çete lideri sosyal medya fenomeni Ç.Ö.'nün yatlarda ve lüks araçlardaki sefası fotoğraflara yansıdı. 11 lüks araca el kondu.Elegeçirilen cep telefonlarında yapılan incelemelerde; kadın şüphelilerin çağrı merkezlerinden arama yaptıkları ve mağdurlarla telefondan konuştukları anların kaydedildiği video görüntülerine ulaşıldı. Şüphelilerden Eda A.'nın fotoğrafları ile çete lideri Ç.Ö.'nün vurgun paralarıyla çevirdiği ve oynadığı klibin görüntüleri de ortaya çıktı.