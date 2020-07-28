Hastane çantası hazırlama: Bebek doğum için hastane çantası listesi

Gebeliğin son aylarına doğru anne adayını büyük bir telaş sarmaktadır. En keyifli yanı ise bebeklerini eline alacak annenin hastane için çanta hazırlamaya koyulmasıdır. Doğacak olan bebeği için her türlü eşyanın eksiksiz bir şekilde olmasını amaç edinmektedirler. Ayrıca erken doğum riskini de göz önüne alınarak hem anne hem de bebek için hastane çantasını hamileliğin 25-30. haftaları arasında hazır olması ani bir sürpriz anında hazırlıklı olmak adına düzenlemeye koyulmak gerekmektedir. Bu erken doğum riski genellikle hamileliğin 8. Ayı gibi bir dönem olduğundan dolayı hastane çantasını hazırlamak için doğru zaman olmaktadır. Bebek ve doğum hastane çantasında bulunması gerekenler nelerdir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Kış bebeği hastane çantası işte detaylar.

HASTANE ÇANTASI HAZIRLAMA

Hastane çantasında olmazsa olmaz eşyalar şu şekildedir; Kamere, şarj, terlik, havlu ve sabahlık mutlaka yanınızda getirmeniz gereken en önemli eşyalardır. Ayrıca

anne için özellikle göğüs pedi, kişisel bakım için gerekli malzemeler, hastaneden çıkarken giyeceği kıyafet ve ayakkabılar, nüfus cüzdanı ve sağlık sigorta kartı , göğüs ucu kremi gibi eşyaları mutlaka yanınızda getiriniz unutmamaya özen gösteriniz.

HASTANE ÇANTASI LİSTESİ

•Hastane çantasında olmazsa olmazlardan birisi 3 takım hastane çıkış kıyafeti getirmektir.

•Hastanedeki battaniyelerde uyumak isteyemeyenler için 2 adet battaniye

•Şapka ve battaniye dahil eve gidiş giysisi,

•Özellikle yeni doğan bebekler için yapılmış olan bebek bezleri,

•Bebek mendilleri, Islak mendili,

•Duş için banyo havlusu

•Yeni doğan bebekler için losyon ve pişik kremi hastane çantasında olmazsa olmazlar arasında olmaktadır.

BEBEK HASTANE ÇANTASI

Bebek çantası hazırlamamak için, bebeğin hastanede kalış süresi düşünülerek hazırlanması gerekmektedir. Bebek için çanta hazırlarken daha küçük bir çanta hazırlanabilir. Bebek çantasında olması gerekenler şu şekildedir;

•Bebek için 3-4 adet tulum

•2 adet hastane çıkış takımı,

•Mevsime uygun bir battaniye,

•Bebek bezi ve eldiven, çorap

•Temiz havlu

•Biberon ve emzik

•Özelliklede bebek çantasında olması gerekenler arasında mutlaka ıslak mendil ve pişik kremini bulundurmanız gerekmektedir.

DOĞUM HASTANE ÇANTASI

Anne adayları için hastane çıkış çantası şu şekildedir;

•Öncelikle doğum yapan anne adayının özellikle emzirme için önden açılan üç gecelik getirmesi büyük önem taşımaktadır.

•Daha sonra lohusa olduğundan dolayı birkaç çift rahat iç çamaşırı

•Bir ila iki paket hijyenik kadın pedi

•Bir şal veya sabahlık giysi,

•Ayakkabı yerine terlikler

•Ayaklar için 2 çift sıcak tutan çorap,

•Göğüs pedleri ve meme uçları için krem

•Emzirme örtüsü ve emzirme sütyenleri özelliklede kapaklı ve önden açılan olanlardan,

•Süt sağma pompası ve süt saklamak için poşetler getirilmesi gerekiyor.

•Ayrıca olmazsa olmaz yanımızda getireceğimiz en önemli eşya ise telefon ve şarj cihazı mutlaka bulunması gerekiyor.

•Son olarak ise; tuvalet ve kozmetik malzemelerini mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

KIŞ BEBEĞİ HASTANE ÇANTASI

Kış bebekleri için doğum çantası ise; uzun kollu bodyler, kalın ve örme battaniyeler mutlaka bulunması gerekenler arasında olması gerekiyor. Ayrıca her iki mevsimde de listelenen aynı malzeme sayısı ile orantılı olması gerekiyor. Bulundukları hastane odasını süslemek isteyen anneler, süslerini de doğum çantasına ekleyebilirler.

Hastane odası süsleri ve misafirler için kolonya, çikolata ve ikramlıklar haftalar öncesinde hazırlayıp çantanıza koyabilirsiniz.