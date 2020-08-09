Film gibi pıhtı operasyonu

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimleri yaptıkları başarılı operasyonla bir kez daha literatüre girmeyi başardı. Denizli'de yaşayan 73 yaşındaki Keziban Yaprak, 6 yıldır pulmoner emboli tanısı ile kan sulandırıcı ilaç kullanıyordu. Tetkiklerde akciğer basıncı ortalama değeri ve akciğer damar direnci normalin çok üstündeydi. Yaprak'ın hayatı, kalpten akciğere giden damarlarında oluşan pıhtıların temizlenmesine bağlıydı. Yaprak hem ileri kalp ve akciğer yetmezliği, hem de 33 kilo olması nedeniyle literatüre ilk vaka olarak girdi. Hastanın 33 kilo olması ise operasyonu gerçekleştirecek olan hekimleri endişelendiriyordu. Hem göğüs cerrahisi, hem kalp damar cerrahisi, hem anestezi, hem de yoğun bakım ekibi büyük bir titizlikle operasyona hazırlandı. Keziban Yaprak'ın vücudu makineye bağlanarak 20 dereceye kadar soğutuldu, vücudundaki kan dolaşımı belli aralıklarla durdurularak 6 saat boyunca pıhtılar tek tek temizlendi.Ameliyattan sonra hemen iyileşip ayağa kalkan ve 9. günde taburcu edilen Yaprak'ın akciğer basıncı ve damar direnci normal seviyelere geriledi. Hastanın literatüre giren "pulmoner endarterektomi" yani akciğere kalpten kan taşıyan ana damarların pıhtıdan arındırılması ameliyatını gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli, "Hastalığın kendine has bir şikayet ve bulgusu olmadığından, hastalarımız ortalama iki yıl astım, KOAH, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı gibi tanılar ile yanlış tedavi edilmektedir. Bacak damarlarında veya akciğere pıhtı atması tanılı, tedaviye rağmen geçmeyen efor ile artan nefes darlığı, göğüs ağrısı ve bayılma şikayeti olan hastalarda 'Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon' hastalığı akla gelmelidir" diye konuştu.Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH'de ameliyat edilen hasta sayısının 700 olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldızeli, "Kovid-19 hastalığının en önemli özelliklerinden biri de hastalarda akciğerde pıhtı oluşumuna eğilim artması. Önümüzdeki dönemde Kovid-19 geçirmiş ve tedavi olmuş hastalarımızda, artan sayıda akciğerde pıhtı sorunu görüleceğini tahmin ediyoruz. Eğer kan tükürme, bıçak saplanır tarzda göğüs ağrısı ve nefes darlığında artış, bayılma ve bacakta şişlik ve ağrı olması durumunda akciğerde pıhtı olabileceği akılda tutulmalı ve hemen uzman bir merkeze başvurmaları yerinde olur" dedi.