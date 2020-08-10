Matild Manukyan'ın tek varisi olan Kerope Çilingir vefat etti... Dev miras şimdi ne olacak?

TORUNDAN ÜVEY ANNEYE UZAKLAŞTIRMA KARARI

Dora Çilingir ayrıca üvey annesi hakkında savcılığa şikayetçi olmuş ve Neslihan (Karaman) Çilingir hakkında inceleme başlatılmıştı. Savcılık, Kerope Çilingir'in eşi Neslihan Çilingir'den şiddet görme ihtimaline karşı korunmasını talep etmişti. Mahkeme de Haziran ayında Neslihan Çilingir'in eşi Kerope Çilingir'e önce 2 ay, yaklaşmamasına karar vermişti. Dora Çilingir 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden mahkemeye başvurmuş, mahkeme bu defa Neslihan Çilingir'in 3 ay süreyle eşine yaklaşmamasına karar vermişti.

Dora Çilingir'in iddialarının asılsız olduğunu belirten Neslihan Çilingir, mahkemenin bu kararına itiraz etmişti. Neslihan Çilingir'in avukatları Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu, "Neslihan Çilingir ile Kerope Çilingir 10 yıldır birlikte yaşamaktadır. Evlilikleri boyunca da taraflar arasında herhangi bir fiziksel, sözlü ve ekonomik şiddet asla yaşanmamıştır" demişti. Ancak mahkeme bu itirazı reddetmişti.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Kerope Çilingir, 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Nüfus kayıtlarına göre babası Aram Çilingir, annesi Matild Manukyan. Annesi Matild Manukyan'dan kalan taksi işletmesi sağlayan Rent A Car şirketi olan Kerope Çilingir, ilk evliliğini 1963 tarihinde Sevil Çilingir ile yaptı. Sevil Çilingir ile olan evliliğinden 1960 yılında Mayk Çilingir isimli oğlu, 1970'de kızı Dora Çilingir ve 1971'de diğer kızı Linda Çilingir dünyaya geldi. Kerope Çilingir'in Nektar hanımdan da 1976 tarihinde İlda Çilingir adında bir kız çocuğu oldu.



Kerope Çilingir, 2002 tarihinde Şişli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Sevil Çilingir'den boşandı. Kerope Çilingir'in oğlu Mayk, bir süre sonra hayatını kaybetti. Kerope Çilingir, ikinci evliliğini geçen yıl Neslihan Karaman ile yapmıştı. Kerope Çilingir, uzun süredir kısmi felç, yüksek tansiyon, şeker ve bunama hastalıkları nedeniyle Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Çilingir, 5 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti.

MİRASI SAYMAKLA BİTMİYOR

MATİLD Manukyan'ın dava dosyasında yer alan malvarlığı:

Antalya, Alanya ve Balıkesir'de 5 adet 5'er yıldızlı otel,

Kıbrıs'ta 5 yıldızlı otel,

İstanbul'da 2 fabrika,

Kınalıada ve Büyükada'da iki köşk,

İstanbul'da 500 daire, 70 iş hanı,

Yalova'da yüzlerce daire ve arsa,

Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana'da onlarca bina ve arsa,

Fransa'daki bir bankada 150 milyon Euro

220 taksi,

Toplam 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizler.

DAVADA MUHATABIMIZ DEĞİŞTİ

Kerope Çilingir'in vefatının ardından eşi Neslihan Çilingir açıklama yapmak istemedi. Manukyan'ın mirasçısı olduğunu iddia ederek davalık olduğu 36 kişinin avukatı Oktay Köse ise "Kerope'nin ölmesinin bu aşamada bize ne zararı ne de yararı var. Sadece muhatabımız değişti. Kızı Dora ve eşi Neslihan hanım bundan sonraki muhatabımız olacak. Biz sahte nüfus kayıtlarının düzeltilip Manukyan'ın gerçek sahiplerine geçmesini istiyoruz. Manukyan'ın mal varlığına mahkeme tedbir koyduğu için şu an resmi olarak malvarlığından kimse faydalanamıyor. Sadece kızı Dora, birtakım şahıslar vasıtasıyla bir kısım yerlerden kira topluyor" dedi. (Hürriyet)