Büyükçekmece Gölü alarm veriyor

İSTANBUL'UN önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü'nde. İSKİ verilerine göre su seviyesinin yüzde 30 seviyesinin altına düştüğü açıklandı. Suların yüzlerce metre çekildiği alanda küçük adacıklar ortaya çıktı. Havadan çekilen fotoğraflarla kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken bir zamanlar sular altında kalan Büyükçekmece Viyadüğü'nün ayakları da ortaya çıktı. Ayrıca suların çekildiği alanda kuşların tünediği ve çobanların hayvanlarını otlattığı da görüldü. Büyükçekmece Gölü'nde dün itibariyle yüzde 29,43 olan doluluk oranı geçen yıl aynı dönemde yüzde 65.93 seviyesindeydi.