Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eğlencede atılan havai fişek yangına sebep oldu

Eğlencede atılan yangına sebep oldu

’ın Emirdağ ilçesinde atılan havai fişeklerden çıktığı iddia edilen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 23:01 Son Güncelleme: 11.8.2020 23:03 ABONE OL
Eğlencede atılan havai fişek yangına sebep oldu

Yangın, Emirdağ ilçesi Adaçal mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde kuru otların bulunduğu alandan alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Emirdağ Belediyesi İtfaiyesi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Polis ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk tespitlerden yangının bölgedeki bir eğlencede atılan havi fişeklerden çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ise durumu öğrenir öğrenmez yangının meydana geldiği olay yerine gitti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Koyuncu, "Yeşil ve ormanlık alanlarda çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Yapılan yanlış bir hareket kısıtlı sayıda olan orman alanının ve canlının hayatını kaybetmesine neden olabilir. Düğün gibi eğlenceler de havai fişek atılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin ormana atılmaması gerekmektedir.

Ağaca yeşile beşikten mezara kadar muhtacız. Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer'' dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eğlencede atılan havai fişek yangına sebep oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA