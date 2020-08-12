Hangi il ve ilçelerde düğünler iptal edildi? O ilçede düğünler yasaklandı!

Düğünler iptal mi edildi? sorusu son günlerde oldukça araştırılıyor. Düğünler'in iptal edilmesi konusunda bölgesel kararlar alan İçişleri Bakanlığı, bu noktada valilikler ve il sağlık müdürleri ile yaptıkları müzakere sonucu karar alıyor. Peki, hangi il ve ilçelerde düğünler iptal edildi? İşte detaylar

TAVŞANLI'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI

Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandı. Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların maske ve sosyal izolasyon kurallarına riayet etmemeleri sonucu, koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Vaka artışlarının önüne geçmek ve virüsün yayılma hızının kontrol altına alınması için 10.08.2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz Başkanlığında toplanmıştır. Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların toplu olarak bir araya gelebileceği ve salgının yayılmasına neden olabilecek her türlü sünnet, nişan, nikah, düğün gibi organizasyonların 10.08.2020 tarih ve saat 24.00'ten itibaren, 24.08.2020 saat 24.00'e kadar yasaklanmasına karar verilmişti