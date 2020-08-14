Dünya Kaç Yaşında? Dünyanın Yaşını Nasıl Biliyoruz?

Dünyanın yaşı zaman zaman insanların aklına gelip akıllarını kurcalayan konulardan birisidir. Bilim insanlarının ise son 400 yıldır araştırdığı ve hâlâ net bir sonuç aradığı sorulardan birisidir. İnsanların uzun yıllardır yaşadığı bu gezegenin nasıl ve ne zaman oluştuğu elbette bilim insanlarını çok meraklandırır. Bilim insanları dünyanın yaşını bulabilmek amacıyla çeşitli pek çok araştırmanın içine girmiştir ve girmeye de devam etmektedir. Peki uzun yıllardır araştırılan ve hâlâ da araştırılmaya devam eden bu soruların şimdiki yanıtları nelerdir? Dünya şu an kaç yaşındadır? Dünya nasıl oluşmuştur? Dünyanın yaşı ile ilgili detaylar bu yazıda...

DÜNYA ŞU AN KAÇ YAŞINDA?

Dünyanın yaşını hesaplamak bilim insanlarının en fazla uğraştığı konulardan birisidir. Son 400 yılda bilim insanları hep bu konu üzerine çalışmışlardır. Dünyanın yaşını hesaplayabilmek için ise çeşitli yöntemler denemişlerdir. Dünya uzun yıllardır var olan ve insanların yaşadığı bir gezegendir. Dünyanın yaşını hesaplayabilmek amacıyla bilim insanları kimyasal yapıları incelerler. Özellikle ilerleyen teknoloji ile birlikte bilim insanlarının araştırmaları çok daha ileri boyutlara taşınmıştır. Dünyanın yaşını hesaplayabilmek için bilim insanları taşları incelerler. Ancak çok eski taşlar toprağa karışmış bir durumda olduğundan bu biraz zordur. Bir diğer problem de Büyük Rahatsızlık adı verilen olaydır. Bu olay, bazı toprak katmanlarının eksik olmasına verilen addır. Örnek olarak ABD'deki Büyük Kanyon'da bulunan taşlardan çok eski olan örneklerin eksik olmasıdır. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen Dünyanın yaşı net olmamakla beraber hesaplanmıştır. Şu an Dünyanın yaşı 5.53 Milyar ile 4.58 Milyar arasında olduğu saptanmıştır.

DÜNYANIN YAŞINI NASIL BİLİYORUZ?

Dünya herhangi bir nüfus belgesine sahip değildir. Bundan dolayı da ne zaman oluştuğu bilinmez. Dünyanın ne zaman oluştuğu bilinmese de çok uzun yıllar önce oluştuğu ve yaşanmaya devam ettiği de insanlar tarafından kabul gören bir gerçektir. Bilim insanlarının en fazla araştırdıkları konulardan birisi Dünyanın yaşıdır. Dünyanın yaşının tam olarak doğru bir şekilde saptanabilmesi için ise bilim insanları çeşitli pek çok şeyi incelerler. Genellikle taşların kimyasal yapıları araştırılıp incelenmektedir. Dünyanın yaşı şu an tam olarak olmasa da yakın tahminle bilinmektedir. Dünyanın yaşı bilim insanlarına göre 5.53 Milyar ile 5.58 Milyar arasında değişmektedir. Dünyanın yaşını bu şekilde saptamak için ise bilim insanları uzun yıllar süren araştırmalar yapmışlardır. Dünyanın yaşını en eski toprak, taş örnekleri ile bulmuşlardır. İlerleyen teknolojinin de Dünyanın yaşını bulmaktaki yardımı azımsanmayacak kadar fazladır.

DÜNYA KAÇ YAŞINDA VE NASIL OLUŞMUŞTUR?

Dünyanın nasıl oluştuğu ve kaç yaşında olduğu belki de insanlar tarafından en merak edilen konulardan birisidir. Aynı zamanda insanların en fazla fikir çatışmasına düştükleri konulardandır. Bilim insanlarının ise en fazla araştırdıkları konulardır. 400 yılı aşkın süredir Dünyanın yaşı hakkında çalışmalar sürmektedir. Dünyanın yaşının hesaplanabilmesi için ise çeşitli alet edevatlar ve çeşitli bilim insanları çalışmaktadır. Tam bir sonuca ulaşılmasa dahi insanları tatmin edebilecek yakın cevaplara ulaşılmaktadır. Dünyanın nasıl oluştuğu ile ilgili de aynı şekilde çok uzun zamanlardır çalışmalar yapılmıştır. Dünyanın 4.5 Milyar yıl önce oluştuğu saptanmıştır ve nasıl oluştuğu konusunda da bazı cevaplar vardır. Dünyanın güneşten kopan bir parça ile beraber yörüngeye bağlanan bu parçanın soğuması ile oluştuğu bilinmektedir. Tabii sadece bununla sınırlı değildir. Güneş sistemi etrafındaki gezegenlerin oluşumuna devam ettiği bu süreç içerisinde ciddi çarpışmalar meydana gelmiştir. Ve bu çarpışmalardan birinde de Güneşten kopmuş bir parça olarak dğnyanın ilk yapısı oluşmuştur. Başka parçalarla çarpışmaya devam ederek ise birleşmiş ve büyümeye devam etmiştir.