Tatilcilerin kabusu haline gelmişlerdi! 'Et beni' detayı

Ayvalık Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denize giren tatilcilerin çanta, telefon ve paralarını çalan hırsızlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, İzmir'in Dikili ilçesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesi ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Akçay, Altınoluk ve Ören mahallelerinde plajlarda hırsızlık olayına karışan Dilara E. (26), Güşah Ö. (27) Bahriye G. (20), Ceyhun Ö. (23) ve Onur E.'den (27) oluşan çete üyelerini Ayvalık'ta yakaladı. İzmir plakalı bir otomobilde yakalanan 5 şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.