Düğünlerinde kök hücre bağışladılar

Kök hücre bekleyen ve Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'inde tedavisi süren 11 yaşındaki Rabia Eraslan için kentteki sivil toplum kuruluşlarının desteği ile başlatılan kampanyaya dünya evine giren Zeynep ve Cengiz Karaaslan çifti de destek verdi. Nikahlarının kıyılacağı Nevşehir'in Göre beldesindeki düğün salonuna gelen Karaaslan çifti, düğüne davet ettikleri Türk Kızılay'ı ekiplerine kök hücre bağışında bulundu. Genç çiftin duyarlılığını düğün salonundaki davetliler uzun süre alkışladı. Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, genç çifte örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti. Gelin Karaaslan "Bu mutlu günümüzde Rabia'nın da sağlığına kavuşması için kampanyaya destek olmaya karar verdik. Umarım bağışımız faydalı olur ve Rabia da sağlığına kavuşu" dedi.