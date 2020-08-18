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gölünde renk değişimi endişelendirdi

'ın Erciş ilçesindeki Koçköprü Gölü yüzeyinin, kirliliği andıran yeşil tabakayla kaplanması, mahalle halkını tedirgin etti. Koçköprü Mahallesi'nin muhtarı Yahya İnan, baraj gölü suyunu sulama, temizlik ve içme amaçlı kullandıklarını, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, araştırılmasını istedi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 15:57 Son Güncelleme: 18.8.2020 15:57 ABONE OL
Baraj gölünde renk değişimi endişelendirdi

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan, bölgenin enerji ile sulama suyu ihtiyacının karşılandığı 65 milyon metreküp su kapasiteli Koçköprü Barajı'nın yüzeyinde, son günlerde oluşan renk değişimi, mahalleliyi korkuttu.

Baraj gölünde renk değişimi endişelendirdi

70 haneli Koçköprü Mahallesi başta olmak üzere Erciş ve birçok kırsal mahallenin sulama suyu ihtiyacının karşılandığı gölünde su seviyesi düştü. Bunun yanı sıra kıyılarda ve baraj kapaklarının olduğu bölgelerde yeşil tabaka oluştu.

Baraj gölünde renk değişimi endişelendirdi

Koçköprü Mahallesi'nin muhtarı Yahya İnan, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Baraj gölünde renk değişimi endişelendirdi

gölü suyunu sadece sulama amaçlı değil zaman zaman temizlik ve içme amaçlı olarak da kullandıklarını belirten İnan, "Kirliliği andıran bu görüntü bizleri korkuttu.

Baraj gölünde renk değişimi endişelendirdi

Yetkililerin araştırmasını istiyoruz. Daha önce olmamıştı. Su seviyesi düşünce böyle bir durumla karşılaştık. En kısa zamanda bölge halkına da bilgi verilmeli" dedi.

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Baraj gölünde renk değişimi endişelendirdi
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