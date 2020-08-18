Mali nerede, haritadaki yeri ve konumu neresidir? Mali'de darbe girişimi!

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nerede, haritadaki yeri ve konumu neresidir? 'de darbe girişimi!

Afrika’nın en büyük yedinci ülkesi olma özelliği taşıyan ’nin yeri ve konumu merak ediliyor. Son olarak siyasi krizle mücadele eden ’de darbe girişimi iddiaları konuşuluyor. Başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve askeri araçların başkente ilerlediği haberleri iddiaları güçlendirdi. Bayrağı yeşil, sarı ve kırmızı renklerinden oluşan ülkenin jeopolitik konumu, yeri ve haritası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Buna göre; ? Mali hangi kıtada, haritadaki yeri ve konumu neresi?

Giriş Tarihi: 18.8.2020 16:38 Son Güncelleme: 18.8.2020 16:39 ABONE OL
Mali'de darbe girişimi! Mali nerede, haritadaki yeri ve konumu neresi?

Batı Afrika'da bulunan denize kıyısı olmayan 'de darbe girişimi iddialarının ardından ülkenin konumu ve haritadaki yeri merak edildi. Bir süredir siyasi krizle mücadele eden 'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve bazı bakanlarla yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu iddiaları gündemde yer aldı. Tüm bu gelişmeler üzerine Mali'nin yeri, haritadaki konumu on binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Peki , haritadaki yeri ve konumu neresi?

MALİ NEREDE?

Mali ya da resmî adıyla Mali Cumhuriyeti, Batı Afrika'da bulunan denize kıyısı olmayan bir ülke olarak biliniyor. Afrika kıtasının en büyük yedinci ülkesi konumunda olan ülkenin komşuları Cezayir, Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine, Senegal ve Moritanya'dır. Ülkenin başkenti ise Bamako'dur.

Mali'de darbe girişimi! Mali nerede, haritadaki yeri ve konumu neresi?

MALİ NEREDE? MALİ ÜLKESİ HARİTADAKİ YERİ NEDİR?

Batı Afrika'da bulunan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. , Afrika'nın en büyük yedinci ülkesidir.

Mali'de darbe girişimi! Mali nerede, haritadaki yeri ve konumu neresi?

MALİ ÜLKESİ HAKKINDA

Ülkenin deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 343 m düzeyindedir. Ülkenin en yüksek noktasını Hombori Toldo Dağı oluşturmakta olup, dağın zirvesi 1.155 m yüksekliktedir. Ülkenin en alçak noktasını ise 23 m ile Sénégal Nehri oluşturmaktadır.

Ülkenin toplamda sahip olduğu 7.908 km sınırın 1.359 km'si Cezayir, 1.325 km'si Burkina Faso, 599 km'si Fildişi Sahili, 1.062 km'si Gine, 2.236 km'si Moritanya, 838 km'si Nijer ve 489 km'si ise Senegal ile oluşmaktadır. Ülke, kıta içerisinde kara ülkesi konumunda olduğu için herhangi bir denize kıyısı bulunmamaktadır.

, Batı Afrika'da ve büyük Sahara Çölü'nün güneyinde kalan bir ülkedir. Denize sınırı olmayan bu ülke Nijer ve Senegalnehirleri üzerinde yer alır. Buna göre ülke doğuda Nijer, kuzeyde Cezayir, batıda Moritanya, Senegal ve Gine, güneyde ise CoteD'ivoire ve BurkinaFaso olmak üzere 7 ülkeyle komşudur.

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Mali nerede, haritadaki yeri ve konumu neresidir? Mali'de darbe girişimi!
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