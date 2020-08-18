Mali nerede, haritadaki yeri ve konumu neresidir? Mali'de darbe girişimi!

Batı Afrika'da bulunan denize kıyısı olmayan Mali'de darbe girişimi iddialarının ardından ülkenin konumu ve haritadaki yeri merak edildi. Bir süredir siyasi krizle mücadele eden Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve bazı bakanlarla yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu iddiaları gündemde yer aldı. Tüm bu gelişmeler üzerine Mali'nin yeri, haritadaki konumu on binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Mali nerede, haritadaki yeri ve konumu neresi?

MALİ NEREDE?

Mali ya da resmî adıyla Mali Cumhuriyeti, Batı Afrika'da bulunan denize kıyısı olmayan bir ülke olarak biliniyor. Afrika kıtasının en büyük yedinci ülkesi konumunda olan ülkenin komşuları Cezayir, Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine, Senegal ve Moritanya'dır. Ülkenin başkenti ise Bamako'dur.