Mali nerede, haritadaki yeri ve konumu neresidir? Mali'de darbe girişimi!

Batı Afrika'da bulunan denize kıyısı olmayan Mali'de darbe girişimi iddialarının ardından ülkenin konumu ve haritadaki yeri merak edildi. Bir süredir siyasi krizle mücadele eden Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve bazı bakanlarla yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu iddiaları gündemde yer aldı. Tüm bu gelişmeler üzerine Mali'nin yeri, haritadaki konumu on binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Mali nerede, haritadaki yeri ve konumu neresi?
Mali ya da resmî adıyla Mali Cumhuriyeti, Batı Afrika'da bulunan denize kıyısı olmayan bir ülke olarak biliniyor. Afrika kıtasının en büyük yedinci ülkesi konumunda olan ülkenin komşuları Cezayir, Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine, Senegal ve Moritanya'dır. Ülkenin başkenti ise Bamako'dur.
Batı Afrika'da bulunan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Mali, Afrika'nın en büyük yedinci ülkesidir.
Ülkenin deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 343 m düzeyindedir. Ülkenin en yüksek noktasını Hombori Toldo Dağı oluşturmakta olup, dağın zirvesi 1.155 m yüksekliktedir. Ülkenin en alçak noktasını ise 23 m ile Sénégal Nehri oluşturmaktadır.
Ülkenin toplamda sahip olduğu 7.908 km sınırın 1.359 km'si Cezayir, 1.325 km'si Burkina Faso, 599 km'si Fildişi Sahili, 1.062 km'si Gine, 2.236 km'si Moritanya, 838 km'si Nijer ve 489 km'si ise Senegal ile oluşmaktadır. Ülke, kıta içerisinde kara ülkesi konumunda olduğu için herhangi bir denize kıyısı bulunmamaktadır.
Mali, Batı Afrika'da ve büyük Sahara Çölü'nün güneyinde kalan bir ülkedir. Denize sınırı olmayan bu ülke Nijer ve Senegalnehirleri üzerinde yer alır. Buna göre ülke doğuda Nijer, kuzeyde Cezayir, batıda Moritanya, Senegal ve Gine, güneyde ise CoteD'ivoire ve BurkinaFaso olmak üzere 7 ülkeyle komşudur.