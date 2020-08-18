Nefes verdiği oğlunu kaybeden acılı baba, “keşke ben öleydim” diye gözyaşı döktü

Öldüğünü duyunca yıkıldım, bittim. O anda ben öldüm. O ölmüş ben ölmüşüm fark etmiyor. Zaten yaşamıyorum, keşke onun yerine ben ölseydim. Sabah kalkınca onu arıyorum, her sabah kalkıp yatağına bakıyorum ama yok, ben oğlumu görmediğim zaman deli oluyorum onsuz yapamam. Oğlum, küçük yaşta ölüm sana yakışmıyor" diye gözyaşlarına boğuldu.

Bu arada Alişan Tekgözlü'nün son görüntüleri de ortaya çıktı. Tekgözlü bir arkadaşıyla şakalaşırken görülüyor.