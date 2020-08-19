Esenyurt'ta midyecilerin yer kavgası: 6 gözaltı

Ekipler, bir gruptan 5, diğer gruptan da 1 kişiyi gözaltına aldı. Hafif yaralanın bu kişiler, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahale ardından verilen 'Darp- cebir raporu' ile birlikte Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.