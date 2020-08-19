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'ta midyecilerin yer kavgası: 6 gözaltı

'ta akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Seyyar midye satan kişiler yer konusunda birbirine girdi. Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken polisler havaya ateş açtı. Kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 09:48 Son Güncelleme: 19.8.2020 09:53 ABONE OL
Esenyurt'ta mdiyecilerin yer kavgası: 6 gözaltı

'ta seyyar midyecilerin tezgah yeri kavgasına polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta mdiyecilerin yer kavgası: 6 gözaltı

Bağlarçeşme Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda seyyar midye satıcıları tezgah yeri konusunda birbirleri ile kavga etmeye başladı. Tekme- tokatlı kavga kısa sürede büyüdü.

Esenyurt'ta mdiyecilerin yer kavgası: 6 gözaltı

Yapılan ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi.

Esenyurt'ta mdiyecilerin yer kavgası: 6 gözaltı

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK KAVGAYI DURDURDU

İki grup arasındaki çıkan kavganın büyümesi üzerine polis, havaya ateş ederek kavgayı durdurdu.

Esenyurt'ta mdiyecilerin yer kavgası: 6 gözaltı

Ekipler, bir gruptan 5, diğer gruptan da 1 kişiyi gözaltına aldı. Hafif yaralanın bu kişiler, Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahale ardından verilen 'Darp- cebir raporu' ile birlikte Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

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Esenyurt'ta midyecilerin yer kavgası: 6 gözaltı
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