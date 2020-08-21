Konya'daki Meyil Obruk Gölü'nün rengi pembeye döndü

Eren, gölün su derinliğinin 40 metre olduğunu ileterek, "Meyil Obruğu, eşsiz doğal güzelliklerimizden biridir. Yapılacak tanıtım çalışmalarıyla turizm destinasyonu içinde kendisine daha çok yer bulacaktır. Özellikle son günlerde, göl suyunun büründüğü pembe renk, obruğun daha çok tanınmasını, duyulmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

Su renginin pembeye dönmesinin sebebinin literatüre göre, özellikle tuzlu suyun içindeki birtakım bakteriler ve buna bağlı beta karoten üretimi olduğunu bildiren Eren, şunları kaydetti: