Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fındıkları sel aldı Ordu’daki ağırı yağmur Fındıkları denize taşıdı

Fındıkları sel aldı ’daki ağırı yağmur Fındıkları denize taşıdı

’da sabah saatlerinde başlayan sağanak, aralıksız yağdı. Bazı derelerin su debisi de arttı. Derelerde sel sularının taşıdığı moloz birikintileri bazı yerlerde yollara zarar verdi. Ordu'da birçok köyde harmandaki Fındıkları da sel aldı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 22.8.2020 20:47 ABONE OL
Fındıkları sel aldı Ordu’daki ağırı yağmur Fındıkları denize taşıdı

Ordu'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış sele yolaçtı. Sağanak sırasında Altınordu ilçesinde Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 1 dakika süren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Son Dakika: Ordu'dan korkunç görüntüler! Ordu’daki ağırı yağmur Fındıkları denize taşıdı | Video

Ordu da derelerin debisi de yükseldi. Derelerinden taşınan herşey sahile vurdu.

Ordu'da birçok köyde harmandaki Fındıkları da sel aldı.Fındık çuvalları sele kapıldı. Ordu sahili, süriklenen fındıklarla doldu.

Fatsa ilçesine 10 kilometre alanda anlık yağan sağanak yağış nedeniyle hazırlıksız yakalanan fındık işçilerinin bazılarının çadırı yağan yağmura dayanamayarak yıkıldı. İşçilerin eşyalarını yağmur suyu alıp sürükledi. Eşyalarını kurtarmaya çalışan bazı tarım işçileri sele kapılmaktan son anda kurtuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fındıkları sel aldı Ordu’daki ağırı yağmur Fındıkları denize taşıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA