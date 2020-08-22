Fındıkları sel aldı Ordu’daki ağırı yağmur Fındıkları denize taşıdı

Ordu'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış sele yolaçtı. Sağanak sırasında Altınordu ilçesinde Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 1 dakika süren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Son Dakika: Ordu'dan korkunç görüntüler! Ordu’daki ağırı yağmur Fındıkları denize taşıdı | Video
Ordu da derelerin debisi de yükseldi. Derelerinden taşınan herşey sahile vurdu.
Ordu'da birçok köyde harmandaki Fındıkları da sel aldı.Fındık çuvalları sele kapıldı. Ordu sahili, süriklenen fındıklarla doldu.
Fatsa ilçesine 10 kilometre alanda anlık yağan sağanak yağış nedeniyle hazırlıksız yakalanan fındık işçilerinin bazılarının çadırı yağan yağmura dayanamayarak yıkıldı. İşçilerin eşyalarını yağmur suyu alıp sürükledi. Eşyalarını kurtarmaya çalışan bazı tarım işçileri sele kapılmaktan son anda kurtuldu.