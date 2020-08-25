Bebeği ile müstehcen fotoğraflar paylaşan Elif Sarı hakkında Bakanlık'tan son dakika açıklaması! Elif Sarı kimdir, nereli, nerede yaşıyor?

Sosyal medyanın gündemine oturan Elif Sarı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Sosyal medyada Elif Sarı ismiyle bilinen kadın, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraflar çektirip kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu karelerin yanı sıra konuşmalar ise mide bulandırdı. Peki, Bebeği ile müstehcen fotoğraflar paylaşan Elif Sarı kimdir? Elif Sarı nereli, nerede yaşıyor?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ELİF SARI AÇIKLAMASI!

osyal medya platformu Twitter'da, #elifsaritutuklansin isimli etiket ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde;

Söz konusu fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu İnstagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şahıs Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatılmıştır.

Bahsi geçen hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurtdışında yaşayan şahıslar oldukları dolayısıyla konunun ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Y.E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur