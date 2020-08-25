Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun asistanından son dakika açıklaması! Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu corona mı oldu? Ciğerleri...

SON DAKİKA: NİHAT HATİPOĞLU CORONA MI OLDU? CİĞERLERİNDEKİ RAHATSIZLIK...

Az önce gelen bilgiye göre Nihat Hatipoğlu'nun asistanı hocanın corona virüs olmadığı, ciğerlerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.

Nihat Hatipoğlu (d. 11 Mayıs 1955, Diyarbakır), Türk akademisyen ve ilâhiyatçı. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde ATV'de haftalık programları devam etmektedir.

HAYATI

Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmişti.