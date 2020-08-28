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'da şoke eden yolculuk! Görenler gözlerine inanamadı...

Beylikdüzü’nde kaydedilen bu görüntüler izleyenlere 'pes' dedirtti. Seyir halindeki eşya yüklü kamyonetin kasasında tehlikeye aldırış etmeden eşyaların üzerine uzanarak yolculuk yapan bir kişi, yürekleri ağza getirdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 09:48 Son Güncelleme: 28.8.2020 09:58 ABONE OL
İstanbul'da şoke eden yolculuk! Görenler gözlerine inanamadı...

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Edirne istikameti Beylikdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan eşya yüklü kamyonetin arkasında bulunan bir kişi, hiç bir önlem almadan oradaki eşyaların üzerine uzanarak seyahat etti.

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

Hem uzanan hem telefonundan gözünü ayırmayan kişinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Kamyonetin arkasındaki tehlikeli yolculuk ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Trafikte seyir halinde olan kamyonet ise bir süre sonra gözden kayboldu.

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İstanbul'da şoke eden yolculuk! Görenler gözlerine inanamadı...
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