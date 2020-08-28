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Son dakika haberi: 'den sıcak hava uyarısı! 'da bu saatlerde dışarı çıkmayın...

'den gelen son dakika haberine göre; Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, ’un kuzeydoğu ilçeleri, Ağrı ve Iğdır’ın güney kesimleri, Van ve Hakkari olmak üzere birçok ilde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika haberinin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 28.8.2020 09:59 Son Güncelleme: 28.8.2020 10:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! İstanbul'da bu saatlerde dışarı çıkmayın...

MARMARA BÖLGESİ'NDE SICAKLIK ARTACAK

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı öngörülen bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAK HAVAYA KARŞI VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valiliği, vatandaşları beklenen sıcak havaya karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre kentte bugünden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; bugünden itibaren bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde yağış beklenmiyor. Sıcak havanın bugün, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması bekleniyor. İstanbul Valiliği de vatandaşlara çağrı yaparak sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BAZI İLLERE GÖRE TAHMİNLER

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Son dakika haberi: Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! İstanbul'da bu saatlerde dışarı çıkmayın...
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