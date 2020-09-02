Genç anne adayı kaçırıldı, zoraki kürtaj yaptırıldı

İstanbul'da yaşayan 31 yaşındaki genç adam G.K, sosyal medya üzerinden 27 yaşındaki K.B., ile tanıştı. Uzun süre birliktelik yaşayan genç çift, geçtiğimiz aylarda bir yemeğe gitti. Yemek esnasından alkol kullanan genç kadın eve gitmek istedi. Genç kadının peşine takılan G.K., alkolün etkisinde olan genç kadını otele götürdü ve bu durumundan faydalandı. Genç kadın alkollüyken kendisinden faydalanan erkek arkadaşından ayrıldı.

HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Yaşadığı travmanın ardından birkaç ay sonra hamilelik şüphesiyle test yapan genç kadın, hamile olduğunu öğrendi. İlk iş olarak iradesi dışında kendinden faydalanan G.K. ile iletişime geçse de genç adam, bebeği kesin bir dille inkâr etti ve kendisiyle alakalı bir durum olmadığını söyledi. G.K. muayene sırasında yanında olduğu genç sevgilisine bebeğin alınması konusunda ısrarda bulundu. Bu esnada krize giren K.B. baygınlık geçirdi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE KAÇIRDI

Bebeği istemeyen baba adayı G.K., ertesi gün K.B.'yi kaldığı evden zorla alarak şehir değiştirmenin yasak olduğu bir dönemde sahte belge ile şehir dışındaki hastaneye götürdü. Burada tekrar muayene olan genç kadın, doktorun kendisine bebeği doğurmasını, aldırılamayacağını ve masada kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemesi üzerine kesin olarak bir karar verdi. Bebeğini doğurma yönünde karar alan ve onunla bir bağ kurmaya başlayan K.B. duygu dolu anlar yaşadı. Bu kararı G.K. ile paylaştı fakat sinkaflı küfürler, hakaret ve tehdit ile karşılaştığını iddia etti.

ZORLA KÜRTJ YAPTIRDI

Yaşanan tüm olayların ardından G.K., kürtaj yapan bir doktor bulduğunu, bebeği aldırılabileceklerini söyledi. Genç kadın, karşılaştığı tüm hakaret ve tehditlere rağmen bebeği aldırmak istemediğini dile getirse de genç adamın kurduğu tuzak işe yaradı. Çünkü genç kadına muayene sırasında sakinleştirici bir ilaç verilmişti.

ERKEK ARKADAŞ SORUŞTURULACAK

Kendisine verilen ilacın düşük yapılması için verilen bir ilaç olduğunu anlayan genç kadın, çektiği sancılar sonrası bebeğini kaybetti. Ameliyat sonrası rızası dışında bebeğini öldüren erkek arkadaşından şikâyetçi olan genç kadın, bebeğinin sağlıklı bir büyüme evresinde olduğunu gösterir belgeleri savcılığa sundu. Savcılıkça, genç adam hakkında 'Kasten öldürme' suçundan soruşturma başlatıldı.