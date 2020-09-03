17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için öldürülmüş

Son bir hafta kardeşinin ailesi ile görüşmek üzere direttiğini, telefonunun elinden alındığını ifade eden Yıldırım, "Uyuşturucu madde de kullandıklarını öğrendiğimiz bu zanlılar, uyuşturucu alıp kardeşimi vurmuşlar" diye konuştu.

Zeynep'in ağabeylerinden Vehbi Yıldırım da kardeşlerinin nazik bir insan olduğunu ve hiçbir zaman bir saygısızlığını görmediklerini dile getirdi. Yıldırım ailesi kızlarını öldüren Erdoğan Sarıaydın'ın en ağır cezayı almasını istediklerini kaydettiler.