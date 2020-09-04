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'de eşe sürprizi karakolda bitti

'de evliliğinin ikinci ayını kutlamak için eşine yapmak isteyen adam hayatının şokunu yaşadı. atarak eşine şov yapmaya kalkan genç adam, patlamanın ardından çıkınca büyük korkuya kapıldı. Otluk alanın alev alması üzerine yangın çıktı ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Panik içinde kaçan kişi, bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 16:19 Son Güncelleme: 4.9.2020 16:43 ABONE OL
Maltepe'de eşe havai fişek sürprizi karakolda bitti

Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. Altayçeşme'de Kadir Ç. iddialara göre evliliğinin ikinci ayını kutlamak için evinin karşısındaki boş arazide eşine yapmak için patlattı.

Maltepe'de eşe havai fişek sürprizi karakolda bitti

Daha sonra arazideki otluk alan alev almaya başladı. çıktığını gören Kadir Ç., panik içinde olay yerinden uzaklaştı ve bir süre sonra da polis ekiplerini görerek teslim oldu.

Maltepe'de eşe havai fişek sürprizi karakolda bitti

Yanan 1 dönüm alan itfaiye ekiplerince söndürülürken Kadir Ç., gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Maltepe'de eşe havai fişek sürprizi karakolda bitti

Kadir Ç, hakkında adli işlem yapıldığı, çıkartmak, halkı paniğe korkuya sürüklemekten kamu davası açıldığı, hava fişek patlatmaktan da 3 bin 150 lira ceza kesildiği öğrenildi.

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Maltepe'de eşe havai fişek sürprizi karakolda bitti
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