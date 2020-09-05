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Tedavi için ’a geldi lüks otel odasındaki kasasından parası çalındı

Bükreş’ten ’a annesinin tedavisi için gelen Romanya Büyükelçiliği katibi genç kadının, konakladığı lüks otel odasındaki kasadan parası çalındı. Bu da yetmezmiş gibi polisi arayarak yardım isteyen genç kadına otel görevlisinin ‘Sizi bu gece buradan atarız’ dediğini iddia etti.

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Giriş Tarihi: 5.9.2020 17:12 Son Güncelleme: 5.9.2020 17:19 ABONE OL
Tedavi için İstanbul’a geldi lüks otel odasındaki kasasından parası çalındı

Romanya Bükreş Büyükelçiliğinde katiplik yapan Azerbaycan vatandaşı olan genç kadın N.M., İstanbul'a annesinin tedavisi için geldi. Anne ve babası ile sabahın erken saatlerinde lüks otele giriş yaptılar. Kendi odasının hazırlanmasını bekleyen N.M., bu sırada ailesinin odasında dinlendi. Yanlarında getirmiş oldukları 27.500 Euro'yu otel odasının kasasına koydu. Otel görevlisine kasanın güvenliliğinden emin olmak için sorular yöneltti. Birkaç saat sonra hastaneye giden aile, geldiklerinde kasayı kontrol ettiklerinde eksiklik olduğunu fark ettiler.

KASADAKİ PARA EKSİK ÇIKTI

Annesinin tedavisi için Türkiyeye gelen, lüks otel kasasına 27.500 Euro para koyan N.M., paranın eksik olduğunu fark edince saymaya başladı. Yaklaşık 2.000 Euro eksik olduğunu tespit ettiler. Telaşa kapılan Azerbaycanlı genç kadın, ailesiyle birlikte resepsiyona inip otel görevlisine durumu belirttiler. Paralarının çalındığını söyleyen genç kadına otel görevlisinin kendi şifreniz ile açtıysanız bizi suçlayamazsınız demesiyle karşılaştı.

OTELDEN ATMAKLA TEHDİT ETTİLER

Parası çalınan genç kadın kamera görüntülerini izlemek istemesinin ardından polis eşliğinde izleyebileceğini öğrendi ve 155'i arayarak durumu bildirdi. Kamera görüntülerini bekleyen aile, görevlinin kendilerine 'Bizi müşterilerini önünde küçük düşürdünüz, sizi bu gece buradan atarız.' dediğini iddia etti.

'ZARARIMIZ KARŞILANMALI'

Bükreş Büyükelçi katibi N.M., polis ekinin gelmesiyle 'Paramız çalındı, zararımız karşılanmalı.' diyerek sorumlu olan otel yönetiminden ve kasadan 2.000 euro çalan şahıstan şikayetçi oldu.

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Tedavi için İstanbul’a geldi lüks otel odasındaki kasasından parası çalındı
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