Corona virüsü belirtilerinde karantina sonrası her 10 kişiden 6'sında görülüyor... Corona virüs belirtilerinde buna dikkat!

İngiliz araştırma şirketi "OnePoll" corona virüsüne yönelik bir araştırma yaptı ve her 10 Amerikan vatandaşından 6'sının kendisini aşırı halsiz hissettğini ifade etti. 2 bin katılımcının olduğu araştırmaya göre; karantinada neler yaptıkları ve bu süreçle nasıl baş ettikleri soruldu ve sonuçlar ortaya çıktı. İşte corona virüsü belirtilerine yönelik yeni detaylar...

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİNDE BUNA DİKKAT!

Corona virüsü belirtileri merak edilirken her geçen bunlara yenisi ekleniyor. Bilindiği üzere; yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı gibi semptomların dışında yapılan resmi araştırmalar da yakından takip ediliyor. İşte İngiliz araştırma şirketi OnePoll'un araştırmasına göre; corona virüsü belirtileri ve detayları...