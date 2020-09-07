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'un köprüleri "7 " için kırmızıya büründü

"7 " dolayısıyla ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri kırmızıya büründü.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 23:01 ABONE OL
İstanbul'un köprüleri 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü için kırmızıya büründü

Erken çocukluk döneminden itibaren belirti veren, ilerleyici bir kas erimesi hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofisi (DMD), önce bacak ve kolları etkiliyor. Çocuklar 10'lu yaşlarından itibaren tekerlekli sandalye ile taşınıyor, giderek solunum ve kalp kası da zayıflıyor. Hastalık, 20'li yaşlarda yaşamı tehdit ediyor.

İstanbul'un köprüleri 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü için kırmızıya büründü

Çocukları bu amansız hastalığın pençesinde olan anne - babalar tarafından kurulan DMD Aileleri Derneği, yaşanan sorunlara kalıcı çözümler bulabilmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

İstanbul'un köprüleri 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü için kırmızıya büründü

Çıkacak olan tedavilere erken erişmek, sosyal yaşamda, eğitimde karşılaşılan sorunları en aza indirmek, farkındalık eksikliğini gidermek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.

İstanbul'un köprüleri 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü için kırmızıya büründü

Yaşanan sorunlara tüm dünyanın dikkatini çekebilmek amacıyla küresel ölçekli çalışmaların yapıldığı bir gün olan "7 " hastalığa karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

İstanbul'un köprüleri 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü için kırmızıya büründü

Bu kapsamda, 7 Eylül'de dünyanın farklı noktalarında farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de de ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri farkındalık oluşturmak için kırmızıya büründü.

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İstanbul'un köprüleri "7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü" için kırmızıya büründü
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