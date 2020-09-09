Maltepe'de başıboş köpek saldırısı; genç kadın dehşeti yaşadı

"Allah'tan belediyenin çalışanları yardımıma koştu ve köpekleri uzaklaştırdılar. Onlar sayesinde biraz daha iyiyim. Ama çalışanlar olmasaydı belki de daha kötü sonuçlar olabilirdi. Isırılabilirdim, yaralanabilirdim. Sadece tek isteğim, yetkililerden destek bekliyorum. Bu konuya çözüm bulmalarını istiyorum" dedi.