Maskesiz çıkana anında ceza

İçişleri Bakanlığı 81 ile Kovid 19 genelgesi gönderdi. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede farklı tarihlerde yayımlanan genelgeler ile belirli dezavantajlı gruplara yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirildiği hatırlatılarak yeni önlemler sıralandı.Genelgede, şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılarak hangi durum ve şartlarda şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceğinin belirlenmesinin il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına verildiği hatırlatıldı. Ayrıca lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirildiği de vurgulandı. Gelinen aşamada, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda 81 ili kapsayacak kararlar alındığı belirtildi.Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.Minibüs/midibüsler ile otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında, ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.Raylı sistem araçlarında (metro, tramvay vb.), fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/ sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanı sağlanacak.Restoran, kafe, otel ve buna benzer tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek.Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacak.ADALET Bakanlığı, karantina tedbirlerine uymamanın ve salgınla mücadeleyi engellemenin suç olduğunu bildirerek, vatandaşların sağlığını tehdit edenlerin, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini duyurdu.