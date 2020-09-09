Genelge yayımlandı! Maske takmama cezası ne kadar? Maske takma zorunluluğu (Maskesiz sokağa çıkma yasağı) olan iller hangileri?

Son dakika haberler… Bugün yayınlanan yeni koronavirüs tedbirleri genelgesiyle beraber maske takma zorunluluğu olan iller araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; 81 ilde de bu kısıtlamanın uygulanacağı bildirilirken konut haricinde vatandaşların maskelerini takması zorunlu kılındı. Yasağa uymayan vatandaşlara ise belirli bazı cezaların uygulanacağı biliniyor. Peki, Maske takmama cezası ne kadar? 81 ilde maske takma zorunluluğu var mı, hangi illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı var? İşte detaylar…

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ? MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Bugün İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgede koronavirüs salgınına tedbiren birçok kısıtlama kararı duyuruldu. Bu kapsamda bazı illerde uygulanmakta olan maske takma zorunluluğu ülke genelinde uygulamaya alındı. Öte yandan vatandaşlar genelgenin detaylarını ve maske takmama cezası ne kadar? Sorusuna yanıt arıyor…