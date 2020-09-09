Genelge yayımlandı! Maske takmama cezası ne kadar? Maske takma zorunluluğu (Maskesiz sokağa çıkma yasağı) olan iller hangileri?

Son dakika haberler… Bugün yayınlanan yeni koronavirüs tedbirleri genelgesiyle beraber maske takma zorunluluğu olan iller araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; 81 ilde de bu kısıtlamanın uygulanacağı bildirilirken konut haricinde vatandaşların maskelerini takması zorunlu kılındı. Yasağa uymayan vatandaşlara ise belirli bazı cezaların uygulanacağı biliniyor. Peki, Maske takmama cezası ne kadar? 81 ilde maske takma zorunluluğu var mı, hangi illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı var? İşte detaylar…
Bugün İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgede koronavirüs salgınına tedbiren birçok kısıtlama kararı duyuruldu. Bu kapsamda bazı illerde uygulanmakta olan maske takma zorunluluğu ülke genelinde uygulamaya alındı. Öte yandan vatandaşlar genelgenin detaylarını ve maske takmama cezası ne kadar? Sorusuna yanıt arıyor…
81 İLDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelge ile meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunluğu getirildi, fiziki mesafe kuralının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı. Ayrıca restoran, kafe gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına izin verilmeyecek.
Buna göre ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi. Minibüs-midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.
Bunların dışında kalan raylı sistem araçları, metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş-kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda ayakta yolcu alınabileceği il-ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek. Ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha-tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanı sağlanacak.
Gönderilen genelgeye göre; maske takma zorunluğuna uymayan vatandaşlara 900 TL para cezası kesilecek ve bu uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.
Aynı zamanda bu cezaların affı olmayacak.