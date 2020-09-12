Minik Aybüke'yi komaya sokan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün savunması pes dedirtti

Kendisini, "Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum ancak işlerimi takip edebilmek için mecburen araç kullanıyorum" diye savunan Emel G., adli kontrolle serbest bırakıldı. Aybüke'nin babası Samet Kurt (31) ise "Kızım yaşam savaşı veriyor. Adalet istiyoruz, alkollü ve ehliyeti olmadığı halde nasıl serbest bırakabiliyorlar?'' diyerek, isyan etti.

Kaza, 4 Eylül Cuma sabahı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerindeki Cumhuriyet Polis Merkezi önünde bulunan kavşakta yaşandı. Samet Kurt, 42 CRL 81 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu. Ancak arkadan gelen Emel G.'nin kullandığı 34 AAN 361 plakalı otomobil, Kurt'un aracına çarptı. Kazaya 4 araç da katıldı. Zincirleme kazada Samet Kurt, eşi Teslime Kurt (28) ve bebek koltuğundaki 2 yaşındaki Aybüke Kurt yaralandı. Yoldan geçen bir doktorun ilk müdahalesini yaptığı Aybüke ve diğer yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.Samet- Teslime Kurt çifti yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, beyin kanaması geçiren Aybüke, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

SÜRÜCÜ, EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI

Gözaltına alınan bir mühendislik firmasının ortağı olan sürücü Emel G.'nin ise ehliyetsiz ve 120 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Emel G.'nin kazadan bir hafta önce de alkollüyken hasarlı kazaya karıştığı, ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu, son kazadaki aracın kiralık olduğu tespit edildi. Emel G., polisteki ifadesinde şunları söyledi:

"Kazadan bir hafta önce, alkollüyken tek taraflı trafik kazası yaptığımdan dolayı ehliyetime 6 ay süreyle el konuldu. Ben de işlerimi takip edebilmek için araç kiraladım, işlerimi halledebilmek için bu aracı kullanmaya başladım. Kaza günü hızım 60- 70 kilometreydi. Önümdeki araç aniden durdu. Bende aniden frene bastım. Ancak mesafe kısa olduğundan aracın durmayacağını anladım ve direksiyonu sola doğru çevirerek, kurtarmaya çalıştım. Yine de önümdeki araca arkadan çarptım. Vurduğum araçta önündeki araca, o araçta önündekine çarptı. Kaza sonrası 120 promil alkollü çıktım. Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum ancak işlerimi takip edebilmek için araç mecburen kullanıyorum."