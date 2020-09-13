Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 13 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

İşte, Türkiye'de 13 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 57 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 56'ya yükseldiğini açıkladı.



Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 56'ya yükseldi. Bugün toplam 96 bin 97 test yapılırken, bin 527 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 291 bin 162 oldu. Bugün iyileşen bin 102 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 258 bin 833'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 267 olduğu açıklandı.

Test sayısı: 96 097

Vaka sayısı: 1527

Vefat sayısı: 57

İyileşen hasta sayısı: 1102

BAKAN FAHRETTİN KOCA: VİRÜSE FIRSAT VERMEYELİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim." açıklamasında bulundu.

12 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri açıkladı:

Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir.

Test sayısı: 98.326

Vaka sayısı: 1509

Vefat sayısı: 48

İyileşen hasta sayısı: 1207

11 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri açıkladı:

Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün.

Test sayısı: 112.213

Vaka sayısı: 1671

Vefat sayısı: 56

İyileşen hasta sayısı: 1117



