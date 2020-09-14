Şehir eşkıyası adam, evli kadının korkulu rüyası oldu! "Benimle birlikte olacaksın"

"ÖLDÜRMEMİZ Mİ GEREKLİ"



"Bizim bu adamı öldürmemiz mi lazım" diyen Erdal D, "Adam psikopat. Benim nikahlı karımı görmüş ve 'bu kadını istiyorum' diyerek aramıza girdi. Karımın benden ayrılmasını istiyor. Eşimi ve çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyor. Adam şizofren mi, manyak mı, psikopat mı bilmiyorum. Dördüncü kez uzaklaştırma aldırdık. 6 saat sonra yine geri geldi. Bu şahsı içeri atacak kanun yok mu" diyerek olaya tepki gösterdi.



