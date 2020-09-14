Son dakika haberi: Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili şok gelişme! Aleyna Çakır'ın ses kayıtları Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Yayına bağlanan eski komşu ise Aleyna'nın evinden çok sesler geldiğini genç kızın çok dayak yediğini gördüğünü ve Ümit Can'ın kendisini de öldürmekle suçladığını hatta telefonla kendisini de tehdit ettiğini, Aleyna ile görüşmesini yasakladığını ve bir daha telefonlarını bile engellediğini ifade etti.