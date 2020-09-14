Son dakika haberi: Harem Otogarı'ndaki olayda şikayetçi polislerin ifadeleri ortaya çıktı

KARNIMI ISIRDI

Şikayetçi diğer polis memuru M.Y. ise ifadesinde şunları anlattı:

"Olay yerine gittiğimizde M.A.Z. isimli şahıs bizi karşıladı ve S.E.'nin sahibi olduğu dükkana geldiğini, telefon görüşmek için ankesörlü kart istediğini, kendisine yardımcı olduğunu anlattı. Daha sonra S.E.'nin kendisine ve dükkanına zarar verdiğini söyledi. S.E., bahse konu işyerinin karşısındaki bankta oturuyordu yanına gittim ve problemin ne olduğunu sordum. S.E'nin hal ve hareketlerinden alkollü olduğunu anladık. S.E. oturduğu banktan kalktı ve üzerimize yürümeye başladı. Sakin olması gerektiğini konuyu anlayıp yardımcı olacağımızı söyledim, üzerimize gelmeye devam ederek 'o..çocukları' tarzında hakaretlerde bulunarak tekme sallayıp elleri ile bana vurmaya başladı. Mukavemetini ve direncini sonlandırmak amacıyla kademeli olarak güç kullanarak kontrol altına almaya çalışırken benim karnımı sağ tarafını ısırdı. Bu sırada ekip arkadaşım S.C.'ye de saldırdı. Saldırı sırasında 'o…çocukları sizi öldürdüklerinde seviniyorum' şeklinde küfür ve hakaretlere devam etti. Daha sonra kademeli olarak zor kullanıp kelepçe taktık ve ekip otosuna bindirdik. Ekip otosuna binerken de bize karşı saldırısı devam etti. Şahsı ekip aracıyla hastaneye götürürken arkadan kelepçeli haldeyken elini pantolonunun içine sokarak kendi kalçasını tırnaklama başladı. Hastaneye geldiğimizde araçtan indikten sonra 'beni taciz ettiler…' dedi. "