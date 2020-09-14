Tatile gittiği apartta köpeklerin saldırısına uğradığı iddiası

Olay, 5 Eylül'de Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Lara bölgesindeki bir apartta yaşandı. Gökhan Diker ve arkadaşı Musa Çevik (40) birlikte tatil için otele yerleşti. İki arkadaş aynı gün akşam saatlerinde gezinti yapmaya karar verdi. Gökhan Diker arkadaşından önce odasından inerek otelin bahçesinde beklemeye başladı. Bu sırada iddiaya göre apartın girişinde özel yaptırılan kafeslerde beslenen pitbull cinsi 2 köpek serbest kaldı ve Gökhan Diker'e saldırdı. Köpeklerle yaklaşık 10 dakika mücadele eden Gökhan Diker, kolundan, karnından ve bacaklarından ısırılarak, yaralandı. Gökhan Diker, durumu fark eden arkadaşı Musa Çevik sayesinde kurtuldu. Daha sonra yine arkadaşı tarafından özel araçla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Gökhan Diker'e burada yaralarına 40 dikiş atılarak 100 de iğne vuruldu. Diker, tedavisinin ardından taburcu olurken, işletme ve köpeklerin sahibi Y.Ş. hakkında polise giderek şikayetçi oldu.Olay, 5 Eylül'de Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Lara bölgesindeki bir apartta yaşandı. Gökhan Diker ve arkadaşı Musa Çevik (40) birlikte tatil için otele yerleşti. İki arkadaş aynı gün akşam saatlerinde gezinti yapmaya karar verdi. Gökhan Diker arkadaşından önce odasından inerek otelin bahçesinde beklemeye başladı. Bu sırada iddiaya göre apartın girişinde özel yaptırılan kafeslerde beslenen pitbull cinsi 2 köpek serbest kaldı ve Gökhan Diker'e saldırdı. Köpeklerle yaklaşık 10 dakika mücadele eden Gökhan Diker, kolundan, karnından ve bacaklarından ısırılarak, yaralandı. Gökhan Diker, durumu fark eden arkadaşı Musa Çevik sayesinde kurtuldu. Daha sonra yine arkadaşı tarafından özel araçla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Gökhan Diker'e burada yaralarına 40 dikiş atılarak 100 de iğne vuruldu. Diker, tedavisinin ardından taburcu olurken, işletme ve köpeklerin sahibi Y.Ş. hakkında polise giderek şikayetçi oldu.