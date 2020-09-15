TCG personeli göçmenleri kurtardı

Lübnan açıklarında görev yapan TCG Bozcaada korveti personelinin dikkati sayesinde ahşap bir teknede tespit edilen göçmenler kurtarıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan açıklarında görev yapan TCG Bozcaada korveti personelinin, 10 gün önce Lübnan'dan hareket ettiği belirlenen ve içinde 1'i ölü 37 kişinin bulunduğu ahşap bir tekne tespit ettiği belirtildi. Aralarında 5 çocuk ile 10 kadının da bulunduğu göçmenlerin kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, sağlık durumu kritik olan bir çocuğun TCG Bozcaada'nın revirinde tedaviye alındığı bildirildi. ANKARA