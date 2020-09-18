Son dakika: Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi tutuklandı! 3'üncü kez kaçak aldığı maymuna da konuldu

Yapılan operasyonda maymun, İzgi'nin elinden alınarak hayvanat bahçesine teslim edildi. Bu operasyonun ardından yine yasadışı yollarla hayvan sahiplenen İzgi'nin maymununa yine el konulmuş, maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından hayvanat bahçesine teslim edilmişti.