Son dakika: Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi tutuklandı! 3'üncü kez kaçak aldığı maymuna da konuldu

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: fenomeni tutuklandı! 3'üncü kez kaçak aldığı maymuna da konuldu

Yasadışı yollardan sahiplendiği 3’üncü maymuna da el konulan fenomeni 'nin (24), tutuklandı. Maymun ise yetkililerine teslim edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 10:38 Son Güncelleme: 18.9.2020 10:56 ABONE OL
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi tutuklandı! 3'üncü kez kaçak aldığı maymuna da konuldu

Geçtiğimiz aylarda yasadışı yollarla 'Makak' cinsi maymun sahiplenen fenomeni 'nin Eyüpsultan'daki evine Kaçakçılıkla ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi tutuklandı! 3'üncü kez kaçak aldığı maymuna da konuldu

Yapılan operasyonda maymun, İzgi'nin elinden alınarak hayvanat bahçesine teslim edildi. Bu operasyonun ardından yine yasadışı yollarla hayvan sahiplenen İzgi'nin maymununa yine el konulmuş, maymun, ve 1. (DKMP) ekipleri tarafından hayvanat bahçesine teslim edilmişti.

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi tutuklandı! 3'üncü kez kaçak aldığı maymuna da konuldu

3'ÜNCÜ KEZ YASADIŞI YOLLARLA MAYMUN SAHİPLENDİ

fenomeni , bu ay içinde bir kez daha yasadışı yollarla maymun aldı. 3'üncü kez aldığı maymunla olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşması sonucunda ve (DKMP) 1. ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla ekipleri harekete geçti.

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi tutuklandı! 3'üncü kez kaçak aldığı maymuna da konuldu

Arama kararı alınarak dün İzgi'nin Sarıyer'deki evine gelen ekipler, 'Makak' cinsi maymuna el koydu. Maymun, veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerin ardından yetkililerine teslim edildi. DKMP ekiplerince, İzgi'nin hesaplarının kapatılması için savcılığa başvuru yapıldı. .ve E. gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi tutuklandı! 3'üncü kez kaçak aldığı maymuna da konuldu

E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı, ise dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi

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Son dakika: Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi tutuklandı! 3'üncü kez kaçak aldığı maymuna da konuldu
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