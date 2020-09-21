Begonvil nasıl çoğaltılır? Begonvil çiçeği bakımı

Begonvil çiçeği sıcak ortamı ve güneşi çok seven bir bitkidir. Özellikle güneşin bol olduğu yerlerde fazlasıyla çiçek açarlar. Dalları ve gövdesinin güneş alması gerekir. Bunun yanı sıra hızlı ve güzel bir şekilde yetişebilmesi için bakımı ve budama işlemleri düzenli olarak yapılmalıdır. Özellikle tatil beldelerinde görmeye alışık olduğumuz begonvil çiçeği peyzaj düzenlemelerinin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Peki begonvil nasıl çoğaltılır? Begonvil bakımı nasıl yapılır? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

BEGONVİL ÇİÇEĞİ HAKKINDA

Begonvil bitkisinin gövde yapısı dikenlidir. Oldukça ihtişamlı, salkımlar şeklinde çiçekleri vardır. Genellikle ilkbaharda çiçeklenmeye başlar, kışı ılık geçen bölgelerde kış sonlarına kadar devam edebilir.

Bakımı doğru yapıldığı takdirde ev ortamında da yetişebilirler. Güneş gören pencere kenarları begonvil çiçeği için uygun bir alandır. Gelişimini tamamlayan begonvil için büyük saksılar idealdir. Begonvil çiçeğinin solmasını engellemek için sulama işlemi yaparken toprağının kurumuş olmasına özen gösterilmelidir.

BGEONVİL ÇİÇEĞİ NASIL ÇOĞALTILIR?

Görünümü ile hayranlık uyandıran begonvil çiçeğini 2 farklı yöntemle çoğaltabilirsiniz. İşte begonvil çoğaltma yöntemleri...

ODUN ÇELİK İLE BEGONVİL ÇOĞALTMA YÖNTEMİ

Odun çelik ile çoğaltma yönteminde adından anlaşıldığı gibi bitkinin odunlaşmış kısımları ile işlem yapılır. Bu kısımlar kesilir, toprağa yerleşir ve üzeri açık bırakılır. Bu sayede begonvil çeliği ilkbahar mevsimine kadar köklenecektir. Ancak odun çeliği ile çoğaltma işlemini yaparken dikkat etmeniz gereken nokta, kış aylarının ılık geçtiği bir iklimde yapmanızdır.

TEPE ÇELİK YÖNTEMİ İLE BEGONVİL ÇOĞALTMA

Bu çoğaltma işlemi için genç bir begonvil dalına ihtiyacımız var. Genç bir begonvilin dalından 10 cm kesilmelidir fakat kesilen dalın olgun olması gerekir. Dip kısımdaki yapraklar temizlenir, üst kısımdaki yapraklara dokunulmamalıdır. Kesmiş olduğunuz bu dalı çok ıslak olmayan nemli, sulama işlemi yeni yapılmış, hava sirkülasyonun olduğu geçirgen bir toprağa dikilmelidir.

ÇOĞALTMA İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

Çelik alma işlemi için en uygun zaman özellikle çiçek döktüğü sonbahar ayları olmalıdır. Sonbahar ayında bitkiden budamış olduğunuz çelikleri yukarıda belirtilen iki şekilde toprak ya da saksıya ekebilirsiniz.

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