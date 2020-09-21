Dövüp araçtan attılar başka otomobil çarptı

Bursa'da korkunç olay... 13 Eylül gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesindeki bir eğlence mekanına arkadaşlarıyla birlikte gelen 38 yaşındaki Metin Özcan, iddiaya göre hesabı yüksek bulduğu için garsonlarla tartıştı. Çıkan kavgada alkollü olduğu öğrenilen Özcan, yanında getirdiği tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı ardından da aracına binerek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından mekân sahiplerinin maddi zararını karşılamak ve uzlaşmak isteyen Metin Özcan, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tanıştığı Emrah K. ve İhsan Y.'den yardım istedi. İşletme sahipleriyle görüştüğünü belirten İhsan Y. iş yerindeki maddi zararı karşılamak için kendisine ödeme yapması gerektiğini söyleyerek, Özcan'dan 25 bin TL istedi. İhsan Y. ve Emrah K.'nin bu isteği üzerine şüphelenen Özcan, işletme sahibiyle görüştü. Özcan, İhsan Y.'nin kendisini dolandırmaya çalıştığını anladı. Talep ettiği paranın ödenmeyeceğini öğrenerek öfkelenen İhsan Y., "Bu alemde adım var, kimse benim ismimi yere düşüremez. Ben olmadan mekân sahipleriyle görüşüp uzlaşamazsın" diye konuştu.

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI



İşletme sahibi ve İhsan Y. tarafından sık sık tehdit ve takip edilen Özcan, kendi aracının tanınacağını düşünerek otomobil kiraladı. Gece saatlerinde, yanında bulunan arkadaşıyla birlikte kiraladığı otomobili yıkamak için bir oto yıkama dükkanına gelen Özcan, burada kendisini takip eden Emrah K.'nin saldırısına uğradı. Saldırı anları oto yıkama dükkanındaki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Emrah K.'nin oto yıkamada bekleyen Metin Özcan'ın yanına geldiği ve bir süre konuştuğu ardından da darp ettiği görüldü. İhsan Y.'nin oto yıkamaya gelerek olayı izlemesi ardından da Emrah K.'nin Özcan'ı yerde sürükleyerek otomobilin arka koltuğuna zorla bindirdiği ve olay yerinden çıktığı anlar görüntülere yansıdı.

İKİ METRE HAVALANIP KALDIRIMA DÜŞTÜ



Otomobile zorla bindirilerek kaçırılan Metin Özcan, araçta da darp edildi. Hızla ilerleyen otomobilden yola atılarak sürüklenen Özcan'a aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özcan, yaklaşık 2 metre havalanarak kaldırıma düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Özcan, hastaneye kaldırıldı. Metin Özcan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, gece saatlerinde olayla ilgisi olduğu tespit edilen İhsan Y. (30), Emrah K.(33), F.M.G. (28), N.B. (36) ve D.C.'nin (35) evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.