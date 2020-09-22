Karın yağlarını eritmeye yardımcı olan egzersizler nelerdir? Karın yağlarını eriten egzersiz önerileri

Bazen azimle başladığınız diyet ve egzersizleri yaparken kendinizi mutsuz hissedebilir ve ruh halinizin anlık değişimlerine kapılabilirsiniz. Canınız tatlı çekebilir, çikolata krizine girebilir veya dışarıda yemek yeme fikrine karşı koyamayabilirsiniz ya da en iyi egzersiz programlarını bulmuş olsanız bile uygulaması sıkıcı gelebilir. Ancak pes etmeden devam etmek daha verimli bir yol almanıza yardımcı olacaktır. Yemeği fazla mı kaçırdınız biraz daha fazla egzersiz yapın. 2, 3 gün spor mu yapmadınız, bırakmayın devam edin. Bu sayede kilo vermeniz daha da kolaylaşabilir.

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için sağlıklı ve kaliteli bir beslenme şarttır. Bunun yanı sıra egzersizler istenmeyen yağlarınızı gidermek için oldukça etkili bir yöntemdir. Peki karın kaslarını en iyi şekilde çalıştıran egzersizler nelerdir? Göbekteki fazlalıkları gidermek için hangi egzersizler daha iyi sonuçlar sağlar? Evde karın yağlarınızı eritmek için hangi hareketler yapılabilir? İşte evde uygulayabileceğiniz en iyi egzersizleri sizler için derledik…

KARIN YAĞLARINI ERİTEN EGZERSİZLER

1.ESNEME İLE EGZERSİZE HAZIRLIK

Karın bölgesini eritmeye esneme hareketleri ile başlayın. Yere oturun ve bacaklarınızı yana doğru açın. İlk olarak sol bacağınıza daha sonrada sağ bacağınıza kapanın. Kapanma esnasında eğilebildiğiniz kadar eğilmeye gayret edin. Her iki tarafa 10'ar kere kapanmanın ardından bacaklarınızı aynı anda tutun, öne doğru kapanın ve kalkın.

2.PLANK

Matın üzerine yüz üstü yatın ve dirseklerinizden destek alarak gövdenizi yukarı kaldırın daha sonra ayak uçlarınız yere bakacak şekilde bacak bölgenizi yukarı itin. Bu harekette tüm vücudunuz yukarıda olmalıdır. Bu egzersizi ilk denemde biraz zorlanabilirsiniz. Kolay bir hareket gibi gözükse de çok etkili olduğu için 30 saniye kadar dayanabilirsiniz. Bu yüzden başlangıçta 30 saniyelik 3 bölüm yapın ve aralarda 15 saniye dinlenin. Vücudunuz bu harekete alıştığında 1 dakikaya kadar süreyi uzatabilirsiniz.

3.DOWN DOG ABS

Yere yüz üstü uzanın ve ellerinizin üstünde yukarı kalkın. Sağ bacağınızı havada tutun ve önce dizinizi göğsünüze gelecek şekilde kendinize çekin, 1 saniye bekledikten sonra ilk pozisyona geri dönün. Ardından dizinizi sağ dirseğinize gelecek şekilde çekin, bekleyin ve geri dönün. Son olarak dizinizi sol dirseğinize gelecek şekilde çekin ve bekledikten sonra geri dönün. Aynı hareketi diğer bacağınızda tekrar edin. 3x15 20 saniye ara ile yapabilirsiniz.

4.BACAK İLE ÇEMBER ÇİZME

Elleriniz vücudunuza yapışık bir biçimde yere uzanın. Sağ bacağınızı bükmeden 90 derecelik açıyla havaya kaldırın. Ayak parmak uçlarınızın gergin bir şekilde yukarı bakmasını sağlayın. 10-30 saniye arasında bu hareketi yapabilir ve diğer ayağınıza geçebilirsiniz.

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