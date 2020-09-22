Kasıklarda regl öncesi ağrı neden olur? PMS belirtileri ve tedavisi

Tıp dilinde dismenore olarak adlandırılan bu şiddetli ağrılar kasıklarda, karın ve bel bölgesinde yoğun bir şekilde hissedilebilir. Ayrıca regl dönemine yaklaşırken daha sinirli, kaygılı, yorgun, göğüslerde hassasiyet, cilt problemleri ve ara ara yoklayan ağrılarla karşılaşabilirsiniz. Genellikle bu durum adet döneminden 7 10 gün önce ortaya çıkar ve adetin başlamasıyla birlikte azalabilir. Premenstrüel şikayetler psikolojik ya da fizyolojik nedenlerden kaynaklanabilir.

DUYGUSAL BELİRTİLER

Duygusal değişkenlikler PMS şikayetleri olan kadınlarda yaygın olarak görülebilir. Aşırı sinirliliğe, endişe ve depresyona kadar birçok duygu durumu yaşanabilir. Hatta bazı kadınlarda hafif hafıza kaybı görülebilir. Duygusal belirtiler nedeniyle hasta iyileşmekte zorlanabilir. Bu nedenle duygusal belirtiler öncelikli olarak ortadan kaldırılmalı. Hasta mutlaka uzman bir doktor desteği almalıdır.

FİZİKSEL BELİRTİLER

PMS belirtileri yaşayan kadınların birçoğunda kilo artışı ve memelerde hassasiyet görülebilir. Ayrıca baş ağrıları, halsizlik, sıcak basmaları, yorgunluk, uykusuzluk sorunları ile karşılaşılabilir.

PMS BELİRTİLERİ

Duygusal ve davranışsal semptomlar:

Depresyona bağlı gerginlik veya kaygı

Libido değişikliği

Ruh halinde değişiklikler ve ağlama krizleri

Yeme düzeninde değişiklikler ve aşırı yiyecek tüketimi özellikle tatlı istekleri

Uyku sorunları

Yalnız kalma arzusu, kalabalıktan kaçıi

Konsantrasyonda zayıflama, dikkat dağınıklığı

Sabırsızlık ve tahammül seviyesinde azalma.

Fiziksel belirti ve semptomlar:

Eklemlerde özellikle gece başlayan ağrılar

Özellikle migren geçmişi olanlarda şiddetli baş ağrıları

Yorgunluk

Vücutta ödem oluşması ve kiloda artış

Göğüslerde hassasiyet, gerilme, ağrı

Cilt sorunlarında artış

Bağırsak hareketlerinde düzensizlik

PMS'İN NEDENLERİ NELERDİR?

PMS nedenleri henüz net olarak belirlenememiştir. Yapılan bazı araştırmalar sonucunda magnezyum ve kalsiyum dengesinde oluşan bozukluğun, PMS'nin nedeni olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca PMS'ye neden olan diğer bir faktör ise stres hormonlarıdır. Aşırı salınımı yoğun bir şekilde yaşanmasına neden olabilir.

PMS TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Sebebi belirlenememiş bu sorunla ilgili tedavi şekilleri de tartışılabilir. Bu konu ile ilgili farklı tedavi seçenekleri bulunur. Ama genelde alışkanlıklarınızı değiştirmeniz istenir. Başlıca tedavi yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz;

EGZERSİZ

Araştırmalar gösteriyor ki gündelik yaşamında hareketsiz olan kadınlar PMS sorunu ile daha sık karşılaşabilmektedir. Egzersiz yapmak zihni de zinde tutacağı için PMS kaynaklı psikolojik sorunların da ortadan kalkmasına katkı sağlanacaktır.

BESLENME

Adet öncesi dönemde daha çok taze sebze ve meyvelerin tüketilmesi ve daha az ve sık yemek yeme, alkol, kafein ve sigara tüketiminden kaçınılması faydalı olabilir. Beslenme düzeninin düzgün oluşturulması ve temel besinlerin öğünlere eklenmesi vücuda çok çeşitli faydalar sağlayacaktır.

MAGNEZYUM VE KALSİYUM

Günde yeterli miktarda kalsiyum alımının yaklaşık 3 ay sonunda şikayetleri oldukça azalttığını belirten çalışmalar bulunur. Bu nedenle doktor kontrolünde magnezyum ve kalsiyum alımına başlanabilir. Ya da beslenme seçeneklerimiz arasına magnezyum ve kalsiyum açısından zengin besinler eklenebilir.

UYKU

Her gün düzenli 8 saat uyumaya özen gösterin. Yeterince uyumamak depresyon ve anksiyete ile alakalıdır ve PMS semptomlarının daha yoğun yaşanmasına neden olabilir. Uyku düzeninizi oluşturmak için rahatlatıcı bitki çayları tüketebilirsiniz. Uyumadan önce kafanızdaki düşünceleri bir kenara bırakmayı da öğrenmelisiniz. Sabahları erken uyanmak da akşam uykuya daha kolay dalmanızı sağlayacaktır.

ANTİDEPRESANLAR

Tedavinize diğer ilaçlar yanıt vermediğinde bazı kadınlarda PMS'nin duygusal semptomlarının azalmasına yardımcı olabilir. Antidepresanlar mutlaka uzman doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Özellikle hangi ilacın kullanacağı ve dozu hakkında doktor görüşü çok önemlidir. Bilinçsiz antidepresan kullanımı vücudunuzda dönüşü olmayacak yeni tahribatlara neden olabilir.

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