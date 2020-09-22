SON DAKİKA: İzmir'deki yangınla ilgili yeni detay: Yakarım bu dikiliyi...

AİLESİNE KIZDI SAZLIKLARI TUTUŞTURDU

Bu arada yaklaşık 2.5 hektar alanın zarar gördüğü yangın ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan soruşturmada görgü tanıkların iddiasına göre, ailesiyle tartışan M.C. (36) isimli kişinin, "Yakarım bu Dikili'yi" diye bağırdığı duyuldu.