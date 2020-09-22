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: 'deki yangınla ilgili yeni detay: Yakarım bu dikiliyi...

: 'in ilçesinde zeytinlik ve çamlık alanda yangın çıktı. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının bilinçli çıkarılması ihtimaline karşı araştırma başlatıldı. Görgü tanıklarının iddiasına göre; M.C. isimli kişinin, "Yakarım bu Dikili'yi" diye bağırdığı duyuldu.

DHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 09:24 Son Güncelleme: 22.9.2020 09:37 ABONE OL
SON DAKİKA: İzmir'deki yangınla ilgili yeni detay: Yakarım bu dikiliyi...

'in ilçesinde zeytinlik ve çamlık alanda yangın çıktı. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının bilinçli çıkarılması ihtimaline karşı araştırma başlatıldı.

SON DAKİKA: İzmir'deki yangınla ilgili yeni detay: Yakarım bu dikiliyi...

'in ilçesinde saat 22.30 sıralarında Botanik Bahçesi'nin batı tarafında bulunan zeytinlik ve çamlık alanda çıkan yangına 17 itfaiye aracı ile 3 arazözün ve çok sayıda personel ile müdahale edildi.

SON DAKİKA: İzmir'deki yangınla ilgili yeni detay: Yakarım bu dikiliyi...

Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın saat 00.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipleri bölgede soğutma çalışmasını sürdürüyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ile başta olmak üzere Ayvalık, Bergama, Altınova gibi yakın ilçelerden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.

SON DAKİKA: İzmir'deki yangınla ilgili yeni detay: Yakarım bu dikiliyi...

AİLESİNE KIZDI SAZLIKLARI TUTUŞTURDU

Bu arada yaklaşık 2.5 hektar alanın zarar gördüğü yangın ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan soruşturmada görgü tanıkların iddiasına göre, ailesiyle tartışan M.C. (36) isimli kişinin, "Yakarım bu 'yi" diye bağırdığı duyuldu.

SON DAKİKA: İzmir'deki yangınla ilgili yeni detay: Yakarım bu dikiliyi...

Kısa süre sonra da çevre yolunun yakınında bulunan otluk alanda yangının başladığı ifade edildi. Yangını çıkarttığı ileri sürülen M.C., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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SON DAKİKA: İzmir'deki yangınla ilgili yeni detay: Yakarım bu dikiliyi...
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