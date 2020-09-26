Sağlık Bakanlığı son dakika tablosu: Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? 26 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son durum!

Son dakika günlük korona tablosu… Türkiye corona virüsü vaka sayısı ile ilgili günlük veriler ülke genelinde gündem maddeleri arasında yer alıyor. Son günlerde 24 saat içerisinde tespit edilen pozitif hasta sayılarında ciddi oranda bir artış gözlemlenirken uzman isimler her fırsatta tedbiri elden bırakmamak gerektiğini hatırlatmaya devam ediyor. Peki, 26 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı ile günlük korona tablosu son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? GÜNLÜK KORONA TABLOSU İLE VAKA SAYISI SON DURUM!

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona tablosuna göre; geçtiğimiz gün gerçekleştirilen 112 bin 885 testten bin 665'inin virüse yakalandığı tespit edilmiş öte yandan var olan hastaların bin 318'i ise iyileşmişti. Bu kapsamda Türkiye corona virüsü vaka sayısı bugün de akşam saatleriyle beraber vatandaşların merak ettiği konular arasında yerini alıyor.