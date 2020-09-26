SON DAKİKA | Toplum Bilim Kurulu'ndan çarpıcı corona virüsü anketi! Covid-19 anketinden çıkan sonuçlar şaşırttı!

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt tarafından Türkiye genelinde dijital olarak yapılan Kovid-19 anketinden ilginç sonuçlar çıktı. Virüsün büyük güçlerin bir komplosu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 43, laboratuarda üretildiğine inananların oranı ise yüzde 52 olarak açıklandı. Ankete katılanların yüzde 46'sı virüs kapma korkusuyla yaşadıklarını ifade ederken yüzde 68'i ise sevdiklerini kaybetme korkusu yaşadıklarını söyledi. Yaş ve mesafe azaldıkça maske ve sosyal mesafe kuralına uyumun da azaldığı belirtilirken pandemiyi umursamayanların ise en çok 'Bana bir şey olmaz' kelimesini kullandıkları öğrenildi.

29 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında 2 bin 515 kişinin katılımıyla yapılan ankette maske konusunda en az hassasiyeti 25 yaş altının en yüksek hassasiyeti ise 65 yaş üstünün gösterdiği belirlendi. 65 yaş üstünde maske takma oranı yüzde 99 olurken 25 yaş ve altında ise bu oran yüzde 90'lara kadar düştü. Maske takmaya en çok özen gösterenler emekliler ve ev hanımları olurken en az uyum gösterenler ise kendi işini yapanlar ve öğrenciler olarak açıklandı.