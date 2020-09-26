SON DAKİKA | Toplum Bilim Kurulu'ndan çarpıcı corona virüsü anketi! Covid-19 anketinden çıkan sonuçlar şaşırttı!

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| 'ndan çarpıcı anketi! anketinden çıkan sonuçlar şaşırttı!

Sağlık Bakanlığı koronavirüs üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt tarafından Türkiye genelinde dijital olarak yapılan Kovid-19 anketinden ilginç sonuçlar çıktı. Mutsuz kişilerin maske takmayı daha az umursadığı anket sonucunda belirtilirken "ölüm korkusu yaşamıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 59 olarak belirlendi. İşte Sağlık Bakanlığı anket sonuçları ile haberinin detayları!

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Giriş Tarihi: 26.9.2020 13:47 Son Güncelleme: 26.9.2020 14:44 ABONE OL
SON DAKİKA| Toplum Bilim Kurulu'undan çarpıcı corona virüsü anketi! Covid-19 anketinden çıkan sonuçlar şaşırttı!

haberleri... 29 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında 2 bin 515 kişinin katılımıyla anketi yapıldı. anket sonuçlarına göre; 25 yaş altının en yüksek hassasiyeti ise 65 yaş üstünün gösterdiği belirlendi. 65 yaş üstünde maske takma oranı yüzde 99 olurken 25 yaş ve altında ise bu oran yüzde 90'lara kadar düştü.

İşte son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA| Toplum Bilim Kurulu'undan çarpıcı corona virüsü anketi! Covid-19 anketinden çıkan sonuçlar şaşırttı!

Sağlık Bakanlığı Korona virüs üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt tarafından Türkiye genelinde dijital olarak yapılan Kovid-19 anketinden ilginç sonuçlar çıktı. Virüsün büyük güçlerin bir komplosu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 43, laboratuarda üretildiğine inananların oranı ise yüzde 52 olarak açıklandı. Ankete katılanların yüzde 46'sı virüs kapma korkusuyla yaşadıklarını ifade ederken yüzde 68'i ise sevdiklerini kaybetme korkusu yaşadıklarını söyledi. Yaş ve mesafe azaldıkça maske ve sosyal mesafe kuralına uyumun da azaldığı belirtilirken pandemiyi umursamayanların ise en çok 'Bana bir şey olmaz' kelimesini kullandıkları öğrenildi.

29 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında 2 bin 515 kişinin katılımıyla yapılan ankette maske konusunda en az hassasiyeti 25 yaş altının en yüksek hassasiyeti ise 65 yaş üstünün gösterdiği belirlendi. 65 yaş üstünde maske takma oranı yüzde 99 olurken 25 yaş ve altında ise bu oran yüzde 90'lara kadar düştü. Maske takmaya en çok özen gösterenler emekliler ve ev hanımları olurken en az uyum gösterenler ise kendi işini yapanlar ve öğrenciler olarak açıklandı.

SON DAKİKA| Toplum Bilim Kurulu'undan çarpıcı corona virüsü anketi! Covid-19 anketinden çıkan sonuçlar şaşırttı!

MUTSUZLAR MASKE TAKMAYI DAHA AZ UMURSUYOR

Ankette ayrıca ilgi çeken diğer bir veri ise mutsuz insanların mutlu insanlara göre maske takmayı daha az umursaması oldu. Kendini mutlu hisseden insanlarda maske takma oranı yüzde 95'lerde iken bu mutsuzlarda ise bu oran yüzde 90'a düştü.

YÜZDE 4 'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DİYOR

Virüse yakalanmayı umursamayanların ise en çok 'Bana bir şey olmaz' dedikleri ifade edildi. Ankete katılanların yüzde 4'ü 'Bana bir şey olmaz' dedi.

BÜYÜK GÜÇLERİN KOMPLOSU OLARAK GÖRENLER YÜZDE 43

Virüsü büyük güçlerin komplosu olarak görenler ise yüzde 43 olarak belirlendi. Ankete katılanların ayrıca yüzde 52'si virüsün laboratuarda üretildiğine inandıklarını belirtti.

ÖLÜM KORKUSU YAŞAMIYORUM DİYENLER YÜZDE 59

Ölüm korkusu yaşamıyorum diyenler yüzde 59 olarak açıklanırken yüzde 68'i ise sevdiklerini kaybetme korkusu yaşadıklarını söyledi.

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SON DAKİKA | Toplum Bilim Kurulu'ndan çarpıcı corona virüsü anketi! Covid-19 anketinden çıkan sonuçlar şaşırttı!
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