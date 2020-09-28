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Son dakika: 'da Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi

'da, Suriyeli çocukları dilendiren çete, düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda 24 şüpheli yakalandı, 68 çocuk kurtarıldı. Aramalarda 250 bin TL, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 09:55 Son Güncelleme: 28.9.2020 10:10 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi

İstanbul'da Suriye'deki ailelerinin çocuklarını kiralayıp kaçak yollarla ülkeye sokup dilendiren şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 68 çocuk kurtarılırken, 24 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 250 bin TL, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi.

ÇOCUKLARI AİLELERİNDEN KİRALIYORLARDI

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 3 aylık çalışma sonucunda Suriyeli çocukların, yine Suriye uyruklu suç örgütünce ailelerinden kiralanarak Suriye'nin çeşitli bölgelerinden yasa dışı yollarla İstanbul'a getirilip, çeşitli adreslerde zorla alıkonularak, il genelinde zorla dilendirdiklerini tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan ekipler olayı ile Sultangazi'de tespit edilen 9 adrese bu sabaha karşı operasyon düzenledi. Yapılan aramada 24 şüpheli yakalandı ve 68 mağdur çocuk ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 bin TL kâğıt para, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi. Polisin çalışmaları sürüyor.

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Son dakika: İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi
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