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'da bir , Akdeniz fokuyla çekti

'da bir , denizde yüzerken yanına gelen Akdeniz fokunu kamerayla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Antalya sahillerinde görülen Akdeniz foklarına bir yenisi eklendi. Akdeniz foklarının dünyada sadece 750 tane olduğu tahmin ediliyor

DHA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 16:51 ABONE OL
Antalya'da bir turist, Akdeniz fokuyla selfie çekti

Lara'daki Kundu sahilinden denize girerek sualtı kamerasıyla görüntü çeken bir turist, yanına gelen Akdeniz fokunu görünce önce şaşırdı sonra da kamerasını açıp, kayda girdi. Adı öğrenilemeyen turist, yaklaşık 2 metre mesafedeki Akdeniz foku ile yüzüp, o anları kamerasıyla görüntüledi. Ardından da sosyal medyada paylaştı.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

En son 4 gün önce Lara'daki Kundu sahilinde biri görülen Akdeniz foklarının dünyada sadece 750 tane olduğu tahmin ediliyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan
Akdeniz fokları, Akdeniz'de sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında görülüyor.

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Antalya'da bir turist, Akdeniz fokuyla selfie çekti
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