Uzmanlardan uyarı! Baharatlardaki hileye dikkat!

Karabiberin içinde kişniş karıştırıldığı yönünde de duyumlar aldıklarını anlatan Gönen, eski baharatçılardan ve bilinen aktarlardan alışveriş yapılması gerektiğini söyleyerek, "Pazaryerlerinde baharatlar açıkta satılıyor. Aynı baharatın kilosu bir yerde 30 lira, bir yerde 60 lira olur mu? Ucuzdur vardır bir illeti, pahalıdır vardır bir hikmeti. Ama bunun orta yolu var. Vatandaşlar gerekirse ceplerinde hijyen için kolonya taşırken kendi baharatını tuzunu da taşısın. " diye konuştu.